Federação Paulista interdita 30 estádios nas Séries A1, A2 e A3

Passam os anos, mudam as temporadas e os clubes continuam repetindo os mesmos erros. Dos 60 times que disputarão as Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista a partir do dia 29 de janeiro de 2015, 31 estão com seus estádios interditados e mesmo os times da elite não dão bons exemplos. Dos 20 que estão na principal divisão do Estadual, apenas metade possui os laudos técnicos e de segurança aprovados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Estádios tradicionais e de bastante prestígio como o Santa Cruz, em Ribeirão Preto, de propriedade do Botafogo, o Novelli Júnior, em Itu, e o Canindé, da Portuguesa, em São Paulo, estão entre os interditados. Na maioria dos casos, a interdição se dá pelo local estar em reforma ou por não atingir as exigências de segurança de forma satisfatória.

Para conseguir a aprovação da FPF, os estádios precisam da aprovação em cinco requisitos: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, condições sanitárias e de higiene, prevenção e combate de incêndio, segurança e vistoria de engenharia.

SÉRIE A2

A Série A2 detém a mesma média do Paulistão. Dez dos 20 estádios que serão utilizados estão interditados. Entre eles aparece a moderna Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e o estádio Décio Vitta, de Americana, que abrigou o Guarani em alguns jogos da última Série C do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, estádios que sempre costumam dar problema, já receberam o aval da FPF - casos do Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e do Distrital de Inamar, em Diadema.