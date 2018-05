Federação Paulista não se opõe às faixas de protestos

A Federação Paulista de Futebol não se opõe às faixas de protestos exibidas pelas torcidas no estádios nos jogos do Campeonato Paulista. Por meio de uma nota oficial, divulgada nesta quinta-feira, a FPF diz que "não se opõe a nenhum tipo de manifestação pacífica durante os jogos, e que seus regulamentos não vetam a exibição de faixas ou bandeiras de protesto".

O comunicado mostra a posição da FPF diante da polêmica no clássico entre Corinthians e São Paulo, no domingo, no Itaquerão, quando a Gaviões da Fiel exibiu faixas protestando contra o deputado Fernando Capez, TV Globo, CBF e a Federação Paulista. "Quem vai punir o ladrão de merenda? (em alusão ao deputado Fernando Capez, envolvido no escândalo das merendas no governo do estado)", "Futebol refém da Rede Globo", "Ingresso mais barato" e "CBF e FPF, vergonha do futebol", diziam as mensagens.

Os torcedores exibiram as faixas durante o jogo e não foram reprimidos pela Polícia Militar. Pelo regulamento da Fifa, que proíbe todo tipo de manifestação política e religiosa nos estádios, o árbitro deveria paralisar a partida até a retirada das faixas.

Naquele jogo, o árbitro pediu a Felipe, zagueiro e capitão do Corinthians, para que solicitasse aos torcedores a retirada das faixas. O jogador fez gestos pedindo aos torcedores para enrolarem as faixas, mas não foi atendido. O jogo transcorreu normalmente.

NOTA

"A Federação Paulista de Futebol vem a público esclarecer que não se opõe a nenhum tipo de manifestação pacífica durante os jogos, e que seus regulamentos não vetam a exibição de faixas ou bandeiras de protesto.

Não há, tampouco, qualquer orientação por parte da FPF a árbitros, delegados de partida, profissionais envolvidos nos campeonatos paulistas, ou mesmo à Polícia Militar, para que oprimam estes movimentos.

A única regra que versa sobre manifestações em estádios é o Estatuto do Torcedor, legislação federal que veta faixas com mensagens ofensivas.

No entanto, na visão da FPF, as faixas expostas nos últimos jogos do Campeonato Paulista não feriram esta lei e, assim como qualquer manifestação pacífica, devem ser respeitadas, sem prejuízo ao andamento da partida.

No caso do clássico de domingo (14) entre Corinthians e São Paulo, por exemplo, o jogo não deveria ter sido paralisado. A FPF defende, sim, a liberdade de expressão, princípio básico da democracia."