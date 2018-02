Federação Paulista veta Vila Belmiro para finais do Paulistão O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, revelou nesta terça-feira que as finais do Campeonato Paulista acontecerão na cidade de São Paulo por motivo de segurança. Assim, o Santos não poderia utilizar a Vila Belmiro, mesmo tendo uma melhor campanha. "Existe uma recomendação do Ministério Público de que não pode haver clássicos na fase final na Vila. O Santos já foi notificado", contou Del Nero. "A FPF preza pela segurança. Assim, não podemos marcar para o litoral uma semifinal ou final contra um time da capital." A polêmica sobre a utilização da Vila surgiu depois do clássico do último domingo, em que Santos e São Paulo empataram por 1 a 1. Após o jogo, a diretoria do clube do Morumbi criticou as "condições" encontradas no estádio. Além disso, vários objetos foram arremessados ao gramado pelos torcedores, que deram trabalho aos policiais. Apesar da decisão de Del Nero, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, prometeu brigar pelo direito de atuar em casa. "A Vila Belmiro tem totais condições de realizar os jogos. Não entendo a atitude do presidente da federação. Se aconteceu algum fator anormal, este foi provocado pela própria torcida do São Paulo", disse Teixeira.