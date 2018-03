Federação Pernambucana ameaça fazer greve O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Carlos Alberto Oliveira, disse nesta quarta-feira à Agência Estado, por telefone, que a sua entidade vai entrar em greve a partir de segunda-feira, em razão da ameaça de paralisação do Campeonato Brasileiro. ?A culpa de tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro é do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por sua omissão e descaso?, garantiu. ?Mas o Estatuto do Torcedor tem muitos equívocos mesmo e precisa ser alterado?, cutucou.