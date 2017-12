Federação polonesa anuncia mudanças na seleção O presidente da Federação Polonesa de Futebol, Michal Listkiewicz, disse nesta segunda-feira que pretende fazer mudanças no comando da seleção nacional. "Deve haver mudanças na comissão técnica, porque é assim que funciona no esporte. Se o objetivo não é alcançado, e os resultados são fracos, a comissão técnica tem de responder por isso". Comandada por Pawel Janas, a Polônia foi eliminada na primeira fase desta Copa, com duas derrotas (2 a 0 para o Equador e 1 a 0 para a Alemanha) e apenas uma vitória (2 a 1 contra a Costa Rica), quando já não tinha mais chances de classificação às oitavas-de-final. No entanto, Listkiewicz afirmou que nenhuma decisão foi tomada, ainda, sobre o futuro de Janas. O dirigente ressaltou que a federação vai levar em consideração todo o período de três anos de trabalho de Janas à frente da seleção polonesa, antes da reunião de avaliação com o treinador, marcada para o dia 14 de julho. Em 2002, Listkiewicz demitiu o então técnico da Polônia, Jerzy Engel, que também conseguiu apenas uma vitória e foi eliminada na primeira fase do Mundial realizado no Japão e na Coréia do Sul.