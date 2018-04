Federação sorteia grupos e tabela do Carioca-2012 A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) sorteou nesta quinta-feira a tabela do Campeonato Estadual do Rio de 2012, com a definição também da tabela da competição. O Carioca terá início no dia 21 de janeiro e segue até 13 de maio, repetindo o calendário do Campeonato Paulista. Os clubes, assim, ganham meia semana a mais de pré-temporada em relação a 2011, quando o torneio começou no dia 19 de janeiro.