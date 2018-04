Federação sueca confirma que Ibrahimovic não jogará a Copa

A Federação de Futebol da Suécia revelou nesta quinta-feira que o atacante Zlatan Ibrahimovic não voltará à seleção para disputar a Copa do Mundo da Rússia. Segundo a entidade, o craque descartou encerrar a aposentadoria da equipe nacional, anunciada em 2016.

"Eu falei com Zlatan na terça-feira e ele me disse que não mudaria de opinião em relação à seleção. Foi um 'não'", disse Lars Richt, diretor esportivo da Federação de Futebol da Suécia. "Zlatan manteve a sua decisão e não estará sob consideração para o elenco sueco da Copa do Mundo que será anunciado pelo técnico Janne Andersson no dia 15 de maio."

Ibrahimovic anunciou a sua aposentadoria da seleção sueca em 2016 após se tornar o maior artilheiro da história da equipe, com 62 gols em 116 jogos. Nos últimos meses, porém, ele deu declarações indicando que poderia fazer seu retorno para defender a seleção no Mundial da Rússia numa última tentativa de brilhar no principal torneio de seleções do mundo.

O time sueco voltará a disputar uma Copa neste ano após ficar de fora dos Mundiais do Brasil, em 2014, e da África do Sul, em 2010. Ibrahimovic defendeu a equipe sueca nas Copas da Alemanha, em 2006, e do Japão e Coreia do Sul, em 2002. O atacante não obteve destaque nas duas oportunidades em que disputou o Mundial.

No entanto, o diretor da federação sueca, Lars Richt, confirmou que teve uma conversa com o atacante: "Zlatan Ibrahimovic recusou-se anteriormente a jogar pela seleção e ele não mudou de opinião."

A hipótese do retorno de Ibrahimovic não foi bem recebida por alguns jogadores da própria seleção sueca, como o goleiro Karl-Johan Johansson. O técnico Janne Andersson também foi contra a ideia.

Ibrahimovic está atualmente jogando no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e vem fazendo boas exibições na Major League Soccer (MLS). O atacante tem passagens por Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, PSG e Manchester United.

Na Copa do Mundo, a Suécia está no grupo F, ao lado de Alemanha, México e Coreia do Sul. A estreia dos suecos será no dia 18 de junho, contra a seleção sul-coreana./ ANSA