Federação sul-coreana promete prêmio milionário pela Copa Cada jogador da Coréia do Sul receberá 500 milhões de wons (526 mil dólares) caso a seleção conquiste a Copa, anunciou nesta terça-feira a federação de futebol local. Até o momento, este é o terceiro maior valor a ser pago aos jogadores em caso de conquista da Copa, atrás apenas dos valores divulgados por Espanha (cerca de 697 mil dólares) e Inglaterra (563 mil dólares). Se a seleção chegar às oitavas-de-final, cada jogador sul-coreano levará 100 milhões de wons (cerca de 106 mil dólares), quantia que dobrará caso a equipe avance às quartas-de-final e triplicará se chegar à final, informou a Federação. A Coréia do Sul chega à Alemanha sonhando em repetir o feito da Copa passada, que sediou em conjunto com o Japão e terminou na quarta colocação, perdendo nas semifinais para a Alemanha. Na primeira fase deste Mundial, a Coréia do Sul está no grupo G e enfrentará Togo (dia 13), França (dia 18) e Suíça (dia 23).