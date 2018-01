Federação suspende 2 jogos do São José O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol cancelou, no final da tarde, os dois próximos jogos do São José que participa do Campeonato Paulista da Série A-3. O clube está com pagamentos em atraso junto à FPF, mas os valores não foram divulgados. Desta forma, estão suspensos os jogos com o Primavera, nesta quarta-feira, em Indaiatuba, e domingo, em casa, diante do Grêmio Mauaense. A notícia caiu como uma bomba em São José dos Campos, mas o clube espera reverter a situação quitando seus débitos. Fato semelhante já ocorreu com a Francana dentro da Série A-2. A 11ª rodada da Série A-3 será realizada nesta quarta-feira, agora com apenas oito jogos.