Federação tira o Santos da Vila Belmiro nas semifinais O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, informou dirigentes da Globo Esportes - o braço da Rede Globo nos negócios envolvendo o futebol - que as partidas das fases semifinal e final do Campeonato Paulista serão no Pacaembu e Morumbi, sábado, às 18h10, e domingo, às 16 horas. Os confrontos serão transmitidos ao vivo pela SporTV e Rede Globo. Como Santos e São Paulo terminarão a etapa classificatória nas primeiras posições, têm o direito de mandar o segundo jogo do mata-mata. Por decisão da FPF, o Pacaembu virou a casa de Santos e São Caetano. E o Morumbi o estádio do quarto classificado, que pode ser Bragantino, Palmeiras ou Paulista, e do São Paulo, que será o único time a atuar em casa. ?Quem determina o local das partidas é a Federação Paulista?, sustenta Marco Polo del Nero. Assim, São Paulo e São Caetano jogarão sábado, 18h10, no Pacaembu - casa do Azulão. E depois, dia 22, domingo, às 16 horas, no Morumbi. Santos e o quarto colocado jogam domingo, no Morumbi, às 16 horas. Para o Santos será na ?casa do rival?. O time manda sua partida derradeira da semifinal no Pacaembu, sábado, dia 21, às 18h10. Marco Polo del Nero esteve nesta terça-feira na sede da CBF, no Rio, com o presidente da entidade, Ricardo Teixeira. Foi fazer lobby pelo Morumbi para sede da Copa do Mundo de 2014. Viajou com seu vice, Reinaldo Carneiro, e o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio. O presidente da FPF sofrerá pressão por ter tirado o Santos da Vila. Melhor time no Estadual, seus dirigentes e comissão técnica pretendem brigar para jogar na Baixada. Oficialmente, uma reunião com representantes dos quatro classificados, nesta quinta, às 11 horas, na FPF, sacramentará horários e locais dos jogos. A missão do presidente Marcelo Teixeira é convencer Del Nero a deixar que o Santos jogue na Vila. ?O Pacaembu não é a casa do Santos. Mas o Morumbi é a casa do São Paulo sim?, afirmou o técnico santista Vanderlei Luxemburgo. ?Querem nivelar por baixo. Essa gente deve crescer e aparecer. Um dia vão querer jogar na rua. O Morumbi é elegante?, disse o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio. No regulamento da competição há informações conflitantes. O artigo 5, parágrafo 3º, diz: ?a designação do local onde serão realizadas as partidas da semifinal e final competirá ao Departamento Técnico da FPF.? Mas o artigo 13 diz: ?para efeito de mando... fica estabelecido que a associação que tiver a melhor campanha... nas fases anteriores, realizará a primeira partida fora e a segunda em casa?. É com este ?em casa? que os dirigentes santistas não concordam. E vão brigar.