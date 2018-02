Federação troca sede de São José por Piracicaba na Copa SP

Sob a alegação de que o São José Esporte clube não cumpriu o prazo estabelecido para as inscrições de seus jogadores, o departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) resolveu eliminá-lo da 39.ª Copa São Paulo de Juniores, que será realizada em janeiro. Com isso, tirou a sede de São José dos Campos e a passou para Piracicaba, que terá como representante o XV de Novembro. O Grupo N, agora, terá o XV ao lado de Ypiranga-AP, Flamengo e Nacional-AM. O XV deve estrear na competição no próximo dia 5, diante do Ypiranga, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, às 17 horas. O motivo da eliminação do São José é a parceria com o Primeira Camisa, time do ex-zagueiro da seleção brasileira, Roque Júnior. Para a FPF, o time precisa estar filiado há pelo menos dois anos, o que não acontece com o clube. Os dirigentes do São José alegam que tinham feito um acordo com a FPF, na qual a entidade aceitaria a participação dos jogadores do Primeira Camisa, necessitando apenas que eles jogassem sob o nome do São José. Agora, tudo teria mudado.