Federação vai julgar "caso Matonense" A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira que realizará, através de uma de suas Comissões Disciplinares, sessão extraordinária para julgar o caso "Matonense X Futura Esporte". A briga entre a direção do clube e seu terceirizador provocou, domingo, em Matão, cenas inusitadas quando duas equipes estavam em campo para defender o mesmo clube contra o Nacional, da capital, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. Tanto a direção da FPF, como a prefeitura da cidade, articulam para que o time do presidente seja o representante na competição. Por determinação do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), Naief Saad Neto, a sessão está marcada para a próxima sexta-feira, às 11 horas. Segundo a súmula do árbitro Kléber José de Melo, haviam duas equipes da Matonense em campo, uma constando na súmula, que é o time do presidente Oberdan Silva, e outra teoricamente irregular, a da empresa Futura Esporte. Os "elementos estranhos", citados na súmula e que serão julgados, são os 26 atletas da empresa de marketing esportivo e o técnico Israel de Jesus. Os jogadores serão inclusos no artigo 256 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz que todo atleta que tentar impedir, por qualquer meio, o transcorrer normal de uma partida, poderá sofrer suspensão de 120 a 360 dias. Já o técnico e empresário da Futura, Israel de Jesus, foi citado no parágrafo único do artigo 256, que diz que se a infração for praticada em virtude de ordem superior, ficará o autor sujeito à pena de um a quatro anos de suspensão. E também no Artigo 279, que diz que quem incitar publicamente a prática de infração, pode ser punido pelo prazo de um a dois anos de suspensão. Por solicitação dos clubes, a partida entre Matonense e Noroeste, que seria disputada no domingo, foi antecipada para esta quinta-feira, às 20h, no estádio "Alfredo de Castilho", em Bauru. A alteração foi feita à pedido dos clubes por se tratar de domingo de Carnaval. O jogo entre Araçatuba e Olímpia, que seria no sábado, também foi antecipado para sexta-feira, às 20h30.