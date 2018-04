Federações estaduais condicionam apoio a Marin a aumento de 'mesada'

RIO DE JANEIRO - Os presidentes das federações estaduais estão reunidos neste momento na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o presidente da entidade, José Maria Marin. A assembleia geral extraordinária da CBF começou por volta das 11h com o objetivo de aprovar as contas do ano de 2012 e deve durar pelo menos duas horas.

O clima é tenso porque, além das aprovações das contas, está em jogo a sucessão de Marin, prevista para abri de 2014. Uma parte das federações exige da cúpula da CBF um aumento expressivo da ‘mesada’ que recebe da entidade. Hoje essa ‘mesada’ gira em torno de R$ 50 mil por mês. Parte das federações quer que esse valor suba para, no mínimo, R$ 100 mil por mês.

Esse jogo político tem como pano de fundo a sucessão de Marin. Parte das federações condiciona apoiar o candidato de Marin, provavelmente Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, em troca do aumento da mesada. As eleições para presidente da CBF estão marcadas para abril de 2014, às vésperas da Copa do Mundo. Essa pressão por parte das federações acontece num momento que começam a surgir nomes para oposição, entre eles do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, que tem apoio do ex-jogador e deputado federal Romário e do também ex-jogador e membro do COL (Comitê Organizador Local), Ronaldo Fenômeno.