Federações irão avaliar caso Teixeira Os presidentes de Federações Estaduais de Futebol vão se reunir nesta quinta-feira, às 15 horas, na sede da CBF, no Rio, para tomarem uma posição oficial a respeito das denúncias que vêm sendo divulgadas contra o presidente da entidade, Ricardo Teixeira. O dirigente é acusado de ter cometido crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre outros. Os dirigentes estaduais pretendem divulgar um nota de apoio a Ricardo Teixeira. Mas há resistências dentro do grupo. O presidente da Federação de Futebol de Pernambuco, Carlos Alberto Oliveira, por exemplo, defende a renúncia do presidente da CBF.