Federações pedem 'mesada' maior para apoiar Marin

O clima é tenso porque, além das aprovações das contas, está em jogo a sucessão de Marin, prevista para abril de 2014. Uma parte das federações exige da cúpula da CBF um aumento expressivo da "mesada" que recebe da entidade. Hoje essa "mesada" gira em torno de R$ 50 mil por mês. Parte das federações quer que esse valor suba para, no mínimo, R$ 100 mil por mês.

Esse jogo político tem como pano de fundo a sucessão de Marin. Parte das federações condiciona o apoio ao candidato de Marin, provavelmente Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, em troca do aumento da mesada. As eleições para presidente da CBF estão marcadas para abril de 2014, às vésperas da Copa do Mundo.

Essa pressão por parte das federações acontece no momento em que começam a surgir nomes de possíveis candidatos de oposição, entre eles do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, que tem apoio do ex-jogador e deputado federal Romário e do também ex-jogador e membro Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, Ronaldo.