Federer pode formar dupla com Hingis Os organizadores da Copa Hopman, que no sábado terminou com a vitória da Eslováquia, em Perth, na Austrália, diante da Argentina, por 3 a 0, já estão tratando de assegurar, na próxima edição do torneio, a presença do suíço Roger Federer, n.º 1 do mundo (que iniciou o ano arrasando, com o título do torneio do Catar, em Doha, sem perder um set). "Roger venceu seu primeiro torneio aqui e, portanto, tem memórias muito boas da Copa Hopman", disse o diretor do torneio Paul McNamee. Para companheira de Federer na equipe suíça, a escolhida seria Martina Hingis, que deve voltar ao circuito este ano e seria outra grande atração.