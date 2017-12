Força física e mental movem tenista Roger Federer

Mesmo com 35 anos, o tenista Roger Federer tem condições de repetir ao longo da temporada a atuação de gala que o levou à conquista do Aberto da Austrália. É o que garantem tenistas atuais e das antigas ouvidos pelo Estado. No domingo, Federer venceu o espanhol Rafael Nadal como o mais velho a chegar a uma decisão de simples em Grand Slam desde 1974.

Dois argumentos sustentam essa previsão dos especialistas. O primeiro abrange o avanço nos métodos científicos de recuperação. “A ciência consegue criar verdadeiras máquinas de jogar tênis. São superatletas. Na nossa época, isso era impossível”, opina Thomas Koch, primeiro homem brasileiro a vencer um Grand Slam, nas duplas mistas (Roland Garros, 1975).

A fim de se preparar para uma partida, um tenista faz 30 minutos de alongamento, uma hora de massagem e passa 10 minutos imerso em uma banheira de gelo diariamente. “O Federer quase não suou”, diz Koch.

O ex-tenista inclui um ingrediente na discussão: o tempo de recuperação. Ele afirma que na primeira final em Melbourne com “trintões” desde 1972, Nadal foi prejudicado por ter tido um dia a menos de recuperação. Federer se classificou à final na quinta; Nadal, na sexta.

Outro fator da longevidade de Federer, esse mais subjetivo, tem relação com a mente. “Enquanto estiver motivado, Federer pode ganhar qualquer competição”, opina Bruno Soares, sétimo lugar no ranking de duplas da ATP.

Bruno alerta para jogo de alto nível mesmo após contusões dos dois gênios. O suíço perdeu Roland Garros e US Open com problemas no joelho, enquanto o espanhol abandonou na França e desistiu de Wimbledon com contusão no punho, depois um longo histórico de lesões. Isso deve pesar na continuidade de sua carreira – ele está com 31 anos.

Federer vai disputar o ATP de Dubai no final de fevereiro; Nadal desistiu de defender a Espanha nas oitavas de final da Copa Davis por falta de tempo para se recuperar– os jogos serão entre 3 e 5 de fevereiro.

O confronto entre os trintões, porém, foi considerado uma exceção. O número 1 do mundo, Andy Murray, e Novak Djokovic, hexa em Melbourne e vice do ranking, caíram e abriram espaço para os veteranos. “Dificilmente essa final vai se repetir”, diz Koch.

Club Top 100

Todos os tenistas brasileiros que estiveram entre os top 100 do ranking mundial, ATP e WTA, simples ou duplas, masculino ou feminino, terão acesso ao Rio Open, com direito a credencial para o Breton Player's Lounge e assistir aos jogos no Jockey Club Brasileiro. É o Club Top 100.

A iniciativa foi inspirada no torneio de Wimbledon, que convida todos os tenistas que alcançam as quartas-de-final do Grand Slam inglês para integrar o Last 8 Club .

A 4a. edição do maior torneio da América do Sul acontece de 20 a 26 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, com os top 10 Kei Nishikori e Dominic Thiem e os dois últimos campeões, David Ferrer e Pablo Cuevas.