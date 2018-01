?Feiticeiro Pepe? conduz Santista Com duas vitórias e saldo de sete gols, que garantem a liderança isolada, a Portuguesa Santista é a maior surpresa do Campeonato Paulista. Menos para o time. O experiente técnico Pepe disse que o trabalho de peneira envolveu quase 150 jogadores. "O resultado está aí: conseguimos montar uma equipe jovem de qualidade, mesclando jogadores experientes." Mas os dois bons resultados não subiram na cabeça dos jogadores. "Temos a esperança de, no mínimo, pregar susto em alguém." Não disse, mas seu pensamento deve estar voltado para os dois próximos jogos, contra o São Paulo e o Santos. O time terá dez dias para se preparar, pois só volta a jogar no dia 9, contra o tricolor, no Morumbi. Para o zagueiro Zambiasi, capitão do time, a folga não vai mudar em nada o comportamento da equipe. "Foram dois bons resultados, mas ainda não conquistamos nada e precisamos ainda de mais duas vitórias para ficar com a vaga", disse. Com 36 anos, é um dos jogadores mais experientes da jovem equipe e tem uma carreira curiosa. Sempre pensou em ser agrônomo, terminou o curso universitário aos 24 anos e foi trabalhar numa fazenda em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai. "Nunca tinha pensado em jogar futebol, mas me convidaram para entrar no Grêmio Santanense e acabei optando por essa profissão." Zambiasi passou por várias equipes, entre elas a alemã Saarbrucken e o Coritiba e está satisfeito na Lusinha. "Aqui não tem esse negócio de disputa de beleza e ninguém quer aparecer mais que o outro." Essa, na sua opinião é a maior característica do clube. Mas há outros jogadores experientes na equipe, como o goleiro Maurício, o zagueiro Gilmar e Dinei, que é o ídolo dos jogadores mais jovens: cinco deles tingiram o cabelo na cor preferida do companheiro. Feiticeiro - Pouco antes do jogo contra a Inter, o presidente da Portuguesa Santista, Carlos Alberto Amado Costa, contou a Pepe o diálogo com um torcedor, que estava inconformado com a tabela. "Vamos pegar essa asa negra logo de cara", disse, referindo-se à Inter. Amado Costa respondeu, consolando o amigo: "Mas agora o feiticeiro está do nosso lado." E o feiticeiro é o próprio Pepe, que já foi 14 vezes campeão Paulista, como jogador e como técnico. Uma delas foi como treinador da própria Inter, goleada por 6 a 0 pela Lusinha.