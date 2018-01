Felipão acha que pode dirigir a seleção brasileira de longe O Brasil poderia ter Luiz Felipe Scolari no comando, na Copa de 2010? Por que não? Há um panorama possível: Dunga fracassa na Copa América, vai mal nas Eliminatórias e no meio do próximo ano acaba o contrato de Felipão para dirigir a seleção de Portugal. O pentacampeão do mundo continua a morar com a família na Europa e ainda assim reassume a ?amarelinha? - como muita gente ainda sonha. ?Acho possível que um técnico brasileiro dirija a seleção mesmo da Europa?, diz o treinador que brilhou em 2002, no torneio da Coréia e do Japão. ?Cerca de 75% dos jogadores convocados atuam aqui. Os amistosos estão acontecendo também aqui. Basta ele estabelecer uma forma de trabalho e passar uma semana por mês no Brasil para acompanhar os jogos e descobrir novos atletas?, pondera, em entrevista por telefone. A família o apoiaria, sem restrições. ?A minha mulher quer continuar na Europa por mais alguns anos?, insiste. E, para mostrar que a hipótese de comandar o Brasil a distância não é das mais absurdas, recorre ao exemplo do holandês Guus Hiddink. ?Ele treina a Rússia e mora na Holanda. Acho interessante. Posso estudar proposta para o Brasil ou outras seleções.? Felipão, porém, não se mostra preocupado em fazer campanha para retomar o posto que ocupou por um ano (entre julho de 2001 e julho de 2002). Se bem que dá clara pista de que encerrará seu ciclo português após a edição da Euro programada para a Áustria e a Suíça. ?Depois de cinco anos e meio e de ter renovado todo um grupo de trabalho. Ter conseguido todas as classificações possíveis, ter jogado duas Eurocopas e um Mundial acho que chegou a hora de mudança de técnico?, pondera. ?O treinador tem de ficar num clube ou numa seleção no máximo três, quatro anos. É normal que aconteça a mudança.? O cuidado com a imagem se estende à possibilidade de atuar como garoto-propaganda para a Copa de 2014 no Brasil. Ele topa emprestar sua credibilidade e carisma no projeto, com uma ressalva fundamental. ?Sou um brasileiro disposto a ajudar o meu país. Desde que tudo seja bem estudado e que ninguém seja beneficiado?, avisa. ?Quando se faz um evento dessa magnitude é preciso passar ao povo quanto se vai gastar e estipular além do normal um mínimo de acréscimo. Tudo tem de ser feito com transparência. Ninguém pode levar vantagem. Ninguém.? Por não admitir vantagem descarta a possibilidade de um dia enveredar pela política. Já foi convidado muitas vezes, até para ser candidato a senador, e recusou. ?O que puder fazer pelo meu país, vou fazer. Mas longe da política.?