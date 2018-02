Felipão acusa imprensa e prevê mudança O técnico da seleção de Portugal, Luiz Felipe Scolari, encontrou um culpado pela crise que se instalou na equipe, após a estréia ruim na Eurocopa - quando perdeu para a Grécia por 2 a 1. O treinador brasileiro acusou a imprensa portuguesa de cria mal estar entre os jogadores, ao reacender a polêmica sobre a nacionalização do meia brasileiro Deco. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Felipão sugeriu que a imprensa estaria interessa em provocar instabilidade no time ao recuperar declarações feitas por Luis Figo sobre o assunto, há quase um ano. Felipão lamentou ainda que a discussão viesse à tona justamente agora, às vésperas de um jogo tão importante. ?A questão da nacionalização de Deco estava encerrada e quem foi que reacendeu a discussão? Creio que foi alguns dos que estão presentes aqui nesta sala?, disse ele, referindo-se aos jornalistas. Na verdade, não foi a imprensa. Na última sexta-feira, Figo reafirmou sua posição contrária a que jogadores extrangeiros participem de seleções nacionais, em declarações que tiveram grande repercussão no país. MUDANÇAS - Felipão admitiu que poderá fazer mudanças na escalação da equipe para a partida de amanhã, contra a Rússia, quando Portugal precisa vencer para continuar com chances de classificação para a próxima fase. O treinador disse que está estudando videos de partidas da Espanha e Rússia e, em cima disso, vai decidir sobre eventuais mudanças. Felipão reconhece que precisa escalar um time ofensivo, mas isso não significa que vai tirar jogadores de marcação para colocar atacantes em campo. ?Poderemos jogar com 2, 3 ou 5 atacantes, mas o que realmente importa é atacar de forma correta. Para isso, não importa se é o goleiro, o zagueiro ou mesmo um atacante que inicie uma jogada?, disse. Portugal e Rússia - que na estréia perdeu para a Espanha por 1 a 0 - se enfrentam nesta quarta-feira, em Lisboa, às 15h45 (de Brasília). Na abertura da rodada, às 13 horas, a Espanha pega a Grécia, na cidade do Porto.