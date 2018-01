Felipão admite contatos, mas nega o convite da Inglaterra O técnico brasileiro da seleção portuguesa, Luiz Felipe Scolari, admitiu nesta sexta-feira que teve contatos com a Federação Inglesa de Futebol. Em tom de desabafo, Felipão queixou-se da forma como tem sido tratado em Portugal desde que surgiram informações de que estava sendo sondado pelos ingleses. "Antes de começar uma nova época, os treinadores não mudam? Mudam. E os que nascem em Portugal também fazem isso. Então essa hipocrisia de que quem nasceu aqui é santo e quem nasceu no outro lado do Atlântico é diabo não existe", disse o treinador. "É para parar com essa palhaçada. Eu sou igual aos outros. Tenho uma cabeça, dois braços e duas pernas igual aos outros". Ele falou à rádio portuguesa TSF antes de embarcar para a Alemanha, nesta sexta, onde vai inspecionar o hotel que a seleção portuguesa vai ficar concentrada durante a Copa do Mundo. Scolari queixou-se de que não tenham sido iniciados contatos para a renovação do contrato em Portugal e de que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madail, tenha afirmado que antes de renovar queria ver o rendimento do time na Copa do Mundo, apesar de Felipão ter acumulado recordes na seleção portuguesa. "Os resultados que a seleção tem desde 2003 são os melhores da história. Foi vice (na Eurocopa), e nunca antes tinha sido vice. Foi campeão da classificação (para a Copa do Mundo) e nunca tinha sido com antecipação. Tem 12 a 13 jogos sem perder e nunca tinha ficado tanto tempo sem perder", afirmou Felipão. "Se com tudo isso eu ainda tenho que passar por uma prova dos noves, eu tenho que pensar bem". O presidente da Federação Portuguesa de Futebol afirmou que vai manter o calendário previsto. Ele tinha afirmado que começaria as negociações com Scolari durante a Copa. "A Federação sempre teve por hábito fazer contratos de dois anos. A única vez que eu fiz contrato de quatro anos correu mal. Há um tempo para tudo. Não há ninguém que vá pressionar o nosso tempo", disse Madail. Nos jornais esportivos portugueses, as opiniões são, em geral, favoráveis a Scolari. O jornal O Jogo diz, em editorial, que quem ataca Felipão por negociar um contrato com os ingleses é "de uma hipocrisia elevada à quinta potência". No diário A Bola, o editorial afirma que "Scolari tem o direito de negociar com quem quiser e como quiser os seus contratos". No entanto, ressalva que o treinador não pode "recusar qualquer explicação aos jornalistas portugueses".