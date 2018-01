Felipão admite convite do México Caso Luiz Felipe Scolari tenha a intenção de aceitar o convite da Federação Mexicana de Futebol para se tornar o técnico da seleção daquele país, vai ter de se apressar. Nesta quinta-feira à noite, enquanto o treinador brasileiro confirmava as conversas ? o próximo encontro está marcado para o dia 25 ?, agências internacionais de notícia davam o argentino Carlos Bianchi como favorito ao cargo. O escolhido vai receber cerca de US$ 1,5 milhão por ano de contrato. Scolari esteve em São Paulo para participar da noite de autógrafos do livro ?Felipão, A Alma do Penta?, autoria do jornalista e escritor Ruy Carlos Ostermann. Além de comentar a negociação com os mexicanos, o comandante da seleção brasileira pentacampeã mundial disse que já recebeu outros dois convites de fora do Brasil, ambos para dirigir seleções. ?Ainda não tive o contato final com o México em termos de valores e montagem da comissão técnica?, afirmou. ?Porém, já posso antecipar que existem outras duas ofertas.? Mesmo sem esconder que, entre seus projetos, está o de dirigir um clube europeu, Scolari não se disse frustrado com a falta de propostas. ?Já passei da fase de me preocupar se vou trabalhar ou não. Fiz isso até os 45, 50 anos?, afirmou. ?Vamos ver, mas minha idéia ainda é continuar em Canoas até o final do ano, com o Ruy (Carlos Ostermann) no lançamento do livro ou fazendo palestras.? Sobre eventual convite da Confederação Brasileira de Futebol para que dirigisse a seleção em mais uma partida, Scolari desconversou. ?Não recebi convite específico da CBF.?