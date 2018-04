Felipão admite dar nova chance para meia Zé Roberto na seleção brasileira

PORTO ALEGRE - O técnico Luiz Felipe Scolari admitiu nesta quarta-feira que poderá dar nova chance ao veterano Zé Roberto na seleção brasileira, às vésperas da Copa das Confederações. Felipão disse ser um admirador do bom futebol do meia quando aguardava pelo jogo entre Grêmio, atual time do jogador, e Fluminense, em Porto Alegre, pela Copa Libertadores.

"Tenho assistido aos jogos do Grêmio e o Zé tem jogado bem. Ele se cuida muito, tem uma boa dinâmica dentro da equipe do Grêmio", declarou o treinador, ao elogiar a boa forma física e técnica do veterano, de 38 anos.

Apesar dos elogios, Felipão desconversou sobre uma eventual convocação do meia. "Não posso dizer que estarei observando somente ele, mas também ele", disse, em entrevista à Fox Sports.

Zé Roberto poderia reaparecer na seleção, após seis anos, já na próxima convocação da seleção, na quarta-feira da semana que vem. Felipão chamará somente jogadores que atuam no Brasil para o amistoso com o Chile, no dia 24 deste mês, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Se confirmado na lista, o meia voltaria à seleção após dar por encerrada sua história na equipe em 2007. Na ocasião, ele recusou convocação para disputar a Copa América daquele ano. Apesar da despedida, Zé Roberto vem admitindo em entrevistas recentes que aceitaria um novo chamado para defender o time nacional.