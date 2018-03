Felipão admite possibilidade de ser técnico do time do Chelsea

O brasileiro Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção de Portugal, admitiu nesta sexta-feira, a possibilidade de treinar a equipe do Chelsea, da Inglaterra, embora tenha ressaltado que só tomará uma decisão a respeito após o final da Eurocopa. "É normal que quando termine o contrato de um treinador de um clube sejam postos vários nomes sobre a mesa. No meu caso não é diferente", disse Felipão ao ser perguntado sobre o eventual interesse do clube inglês. Segundo o treinador, uma possível transferência seria antes comunicada ao presidente da federação portuguesa de futebol. O zagueiro português Ricardo Carvalho, que joga pelo Chelsea, disse que ficaria "satisfeito" se o técnico brasileiro fosse para sua equipe. Para o zagueiro, é normal o interesse do clube inglês devido "ao bom trabalho" que Felipão realizou na seleção portuguesa. "Não temos treinador nesse momento e por isso me parece normal que o Chelsea mostre interesse por Scolari", disse.