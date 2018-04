Felipão admite que Marcos não deve mais jogar

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari admitiu nesta sexta-feira que o goleiro Marcos não deve mais jogar pelo Palmeiras nesta edição do Brasileirão. E também reconheceu que o ídolo palmeirense dificilmente irá prolongar a carreira no ano que vem, por causa dos problemas físicos que o atormentam - principalmente as dores no joelho direito.

Marcos está sem jogar desde o dia 18 de setembro, contra o Avaí, em Florianópolis. Desde então, ele tenta treinar num bom ritmo, mas não consegue por causa das dores no joelho. Para o jogo contra o Bahia, neste domingo, em Salvador, o goleiro já foi descartado. E dificilmente jogará nas duas últimas rodadas.

"É ele quem vai me dizer quando pode jogar. Quando vou fazer a lista dos relacionados, converso sempre com Carlos Pracidelli (preparador de goleiros) e o Marcos. Se ele falar ''Eu posso'', ele volta. Mas acho difícil", afirmou Felipão, que foi reticente sobre o futuro do goleiro. "Se ele não consegue jogar agora, para o ano que vem é quase impossível."

Atualmente com 38 anos, Marcos tem contrato com o Palmeiras até o final desta temporada. Ele já revelou que pretende encerrar a carreira, mas também chegou a dizer que poderia renovar o compromisso com o clube e continuar mais um pouco. Diante dos problemas físicos, porém, parece mesmo que o goleiro vai parar de jogar. E sem fazer um último jogo oficial.