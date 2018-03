Felipão agora é cidadão de Criciúma Repetir em Portugal o que conseguiu em Criciúma, há 13 anos, quando conquistou seu primeiro título nacional. Esse é o objetivo do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, pentacampeão mundial comandando a seleção brasileira, que tem confiança na conquista da Copa Euro 2004, que será realizada em junho, em Portugal, onde trabalha. "Assim como o Criciúma em 1991, quando ninguém sonhava e chegamos ao título da Copa do Brasil, acredito que possamos realizar esse sonho também dando a Portugal uma conquista que o país não teve ainda", disse o treinador, hoje pela manhã, em Criciúma, momentos antes de receber o título de "Cidadão Honorário" oferecido pela Câmara de Vereadores. Na mesma sessão solene realizada pelos vereadores, o amigo pessoal e "conselheiro espiritual" de Scolari, o padre Pedro Bauer da Cunha, que conheceu em Criciúma, também recebeu seu título de Cidadão Honorário criciumense. "Volto para Portugal mais confiante, mais convicto, pois parecem ser desígnios de Deus e de Nossa Senhora do Caravaggio esta minha estada em Criciúma", comentou o treinador, que considera a Eurocopa como a mais importante competição do futebol, depois da Copa do Mundo. Sem pretender entrar em temas polêmicos, como sua permanência na seleção de Portugal, a condição física e técnica de Ronaldo e o momento atual do futebol brasileiro, Scolari saiu sempre pela tangente. "Não tenho autoridade para falar a respeito", declarou e considerou "normal" a brincadeira feita por um jornal português, que anunciou a sua demissão do cargo, no último dia 1º de abril. O treinador da seleção de Portugal prometeu que depois da Eurocopa, no segundo semestre deste ano, retornará a Criciúma, onde pretende permanecer por dois ou três dias, para definir com o padre Pedro Bauer a participação dele em projetos sociais da cidade e da organização não-governamental "Bairro da Juventude", que mantém mais de mil crianças e adolescentes em regime de semi-internato, com educação profissional. "Como cidadão de Criciúma, agora tenho maiores responsabilidades com a cidade", brincou Felipão.