Felipão ainda espera por 8 jogadores O técnico Luiz Felipe Scolari deverá realizar nesta terça-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o primeiro treino coletivo da seleção brasileira, que se prepara para a partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador, porém, conta com apenas 14 jogadores. Ainda faltam 8 para completar a lista de convocados. De acordo com a direção da CBF, os três jogadores da Roma - Antônio Carlos, Cafu e Emerson - que deveriam chegar apenas no dia 25, podem antecipar a apresentação para depois de amanhã. Rivaldo - que poderia ser liberado pelo Barcelona somente depois do dia 25, também pode chegar antes. Existe a possibilidade de o meia chegar ao Rio já no dia 23. O lateral Roger, que substitui Serginho, dispensado para acompanhar o tratamento de saúde da mãe - se apresentou na Granja hoje pela manhã. Desta forma, estão à disposição de Scolari, o goleiro Marcos; os zagueiros Lucio e Cris, os laterais Belletti e Roger, o volante Fábio Rochemback, os meias Alex e Juninho Paulista e os atacantes Romário, Euller, Jardel, Geovanni, Élber e Éwerthon.