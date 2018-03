Felipão ainda espera prêmio da CBF Luiz Felipe Scolari afirmou que ainda não recebeu boa parte do prêmio prometido pela CBF pela conquista da Copa do Mundo com a seleção brasileira, no ano passado, na Ásia. Apenas uma parcela foi paga ? no fim de 2002 ? ao treinador e a alguns componentes da comissão técnica. De acordo com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, cada componente da delegação receberia US$ 150 mil em caso de título. ?Sei que os jogadores já receberam, mas eu ainda não recebi?, afirmou o técnico, em entrevista à Rádio Jovem Pan. A Agência Estado procurou dirigentes da CBF para que explicassem a situação, mas ninguém quis atender à imprensa nesta quinta-feira.