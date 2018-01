Felipão anuncia lista da Copa América O técnico Luiz Felipe Scolari anunciou às 15h25 desta sexta-feira a lista dos 22 convocados que vão viajar à Colômbia para disputarem a Copa América, prevista para começar na próxima quarta-feira, contra o México. A seleção brasileira enfrenta o México na quinta-feira. A novidade é a volta do meia Denílson, do Real Bétis, da Espanha. O treinador justificou a ausência de Euller ao analisar o relatório do departamento médico da seleção que pedia 15 dias de tratamento para o atacante se recuperar da contusão no tornozelo. Mauro Silva, apesar de continuar contundido, retorna à seleção e deve ser escalado na segunda fase do torneio e como preparativo para a partida contra o Paraguai. Felipão adiantou ainda que Juan e Belletti, se requisitados pelos seus clubes, serão liberados para a final da Copa dos Campeões. Confira a lista dos 22 convocados: Goleiros: Dida (Milan) e Marcos (Palmeiras) Laterais: Alessandro (Atlético-PR), Belletti (São Paulo), Roger (Grêmio) e Júnior (Parma) Zagueiros: Lúcio (Bayer Leverkusen), Roque Júnior (Milan), Juan (Flamengo) e Cris (Cruzeiro) Volantes: Eduardo Costa (Grêmio), Emerson (Roma), Fábio Rochemback (Barcelona) e Mauro Silva (La Coruña). Meias: Alex (Palmeiras), Juninho Paulista (Vasco), Juninho Pernambucano (Lyon) e Denílson (Betis) Atacantes: Éwerthon (Corinthians), Jardel (Galatasaray), Élber (Bayern de Munique) e Geovanni (Barcelona).