Felipão anuncia uma lista sem surpresas em Portugal O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari anunciou nesta segunda-feira os 23 convocados da seleção portuguesa para a Copa do Mundo da Alemanha. Com a experiência da conquista do penta pelo Brasil, em 2002, Felipão preferiu manter o grupo que já vinha trabalhando com ele nos últimos 4 anos e não apresentou nenhuma surpresa na lista. Além do treinador, a seleção portuguesa terá outro brasileiro na Copa. É o naturalizado meia Deco, que defende atualmente o Barcelona. Ele, inclusive, é um dos destaques do grupo, ao lado de Cristiano Ronaldo (Manchester United) e Luis Figo (Inter de Milão). A grande ausência na convocação de Felipão é o zagueiro Jorge Andrade, do La Coruña. Ele era um dos titulares da seleção, mas sofreu grave contusão em março e não irá se recuperar a tempo de disputar a Copa. O técnico brasileiro também ignorou o meia-atacante Ricardo Quaresma, uma das sensações do último Campeonato Português pelo Porto. Atual vice-campeã européia, a seleção portuguesa já vai se reunir na próxima quarta-feira, quando começa a preparação no sul do país. Até a viagem para a Alemanha, no dia 4 de junho, serão 2 amistosos: contra Cabo Verde (27/05) e Luxemburgo (03/06). Portugal está no grupo D da Copa do Mundo, ao lado de México, Irã e Angola. Confira a lista com os 23 convocados: Goleiros Ricardo Pereira (Sporting/POR) Quim Silva (Benfica/POR) Bruno Vale (Estrela Amadora/POR) Defensores Paulo Ferreira (Chelsea/ING) Miguel Monteiro (Valencia/ESP) Ricardo Carvalho (Chelsea/ING) Fernando Meira (Stuttgart/ALE) Marco Caneira (Sporting/POR) Ricardo Costa (Porto/POR) Nuno Valente (Everton/ING) Meio-campistas Armando Petit (Benfica/POR) Costinha (Dínamo Moscou/RUS) Tiago Mendes (Lyon/FRA) Maniche Ribeiro (Chelsea/ING) Hugo Viana (Valencia/ESP) Luis Figo (Inter de Milão/ITA) Deco (Barcelona/ESP) Cristiano Ronaldo (Manchester United/ING) Simão Sabrosa (Benfica/POR) Atacantes Luis Boa Morte (Fulham/ING) Pauleta (Paris Saint-Germain/FRA) Nuno Gomes (Benfica/POR) Helder Postiga (Saint-Etienne/FRA)