Felipão apóia a decisão de Figo O técnico Luiz Felipe Scolari acha que Figo faz bem ao anunciar intenção de deixar a seleção de Portugal depois da disputa da Euro-2004. O treinador responsável pela equipe anfitriã do torneio continental diz que entende a atitude do jogador. "É uma atitude inteligente", comentou. "As cobranças sobre o desempenho português recairão sempre sobre ele, e não sobre toda a equipe, embora seja evidente que não jogue sozinho."