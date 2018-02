Felipão aponta equilíbrio no grupo de Portugal na Eurocopa

O brasileiro Luiz Felipe Scolari, técnico de Portugal, afirmou que a seleção ficou num grupo muito equilibrado na próxima Eurocopa, ao lado de República Checa, Turquia e Suíça. Veja também: Veja os grupos da Eurocopa 2008 "Foi um sorteio entre as 16 melhores equipes européias. Se alguém se proclamar favorito, pode cometer um erro e até cair do cavalo na fase de grupos", comentou Felipão sobre a chave A. Scolari disse que teve muitos problemas com jogadores machucados durante as Eliminatórias, mas espera levar uma equipe com mais consistência à Euro. O treinador apontou República Checa e Turquia como os principais adversários na luta pelas vagas. "Como muitos portugueses e brasileiros trabalham na Suíça, acho que teremos muitos torcedores para apoiar a equipe. Isso também é muito importante", disse. Para o ex-técnico da seleção portuguesa Humberto Coelho, o mais importante será vencer o jogo de estréia contra os turcos, em 7 de junho, por considerá-los os adversários mais complicados. Já Carlos Queiroz, também com passagem pela seleção, comentou que os adversários deverão levar em conta que Portugal é uma equipe muito criativa, e às vezes "imprevisível". O atual auxiliar-técnico do Manchester United disse que Cristiano Ronaldo vive excelente fase e pode ser um destaque da fase de grupos. Para Queiroz, as equipes da República Tcheca e Suíça são mais previsíveis, e Scolari terá mais que tempo suficiente para estudar os adversários.