Felipão aprova time e critica imprensa Luiz Felipe Scolari continua em guerra com a imprensa portuguesa. Mesmo com a vitória de hoje, e com a conseqüente reabilitação na Eurocopa, o técnico preferiu trocar a comemoração por indiretas aos jornalistas lusos na entrevista após o jogo. "Fiz modificação, não revolução", afirmou, referindo-se às cobranças que lhe foram feitas ao anunciar que mexeria na escalação do time derrotado pela Grécia na estréia. O meia-atacante Deco, de origem brasileira, continua sendo o pivô da crise entre Felipão e a imprensa portuguesa, que não admite sua escalação por não ter nascido em Portugal. Deco iniciou a partida na vaga do experiente Rui Costa e foi o autor do cruzamento do primeiro gol. Rui Costa, que entrou na segunda etapa, fez o segundo gol. A "revolução", tratada com ironia pela imprensa local, irritou Felipão. "Não digam coisas que não falei", reclamou. "Não fiz revolução, apenas uma modificação. Inclusive, taticamente, mudei a posição do Figo, mas não falei em revolução", insistiu, colocando ponto final no assunto. "Temos de dar passo após o outro", avisou. Devemos ganhar da Espanha e agora é só falar deste jogo, centralizar as atenções nele." Já o técnico Georgy Yartsev puxou toda para si a culpa da eliminação da Rússia. "Em meu trabalho jamais coloquei a responsabilidade sobre os jogadores", disse. "Montei este grupo e a culpa é toda minha."