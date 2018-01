Felipão assume derrota e pede tempo O técnico Luiz Felipe Scolari tentou demonstrar tranqüilidade ao final da partida em que o Brasil foi derrotado por 1 a 0 para o México, na estréia das equipes na Copa América, mas deixou a impressão que estava apenas conformado. Impossibilitado de reclamar do desempenho de seus jogadores, o treinador conseguiu apenas ser condescendente. Chamou para sí a maior parte da responsabilidade pelo fraco desempenho do time e ficou irritado quando indagado se o Brasil estaria jogando a toalha já na primeira rodada do torneio. ?Pelo amor de Deus. Uma pergunta assim é só para irritar, mas eu não vou me irritar?, disse ele, já irritado. ?Como eu vou jogar a toalha se estou num grupo de quatro times, que se classificam dois e os outros dois times empataram??, respondeu, interrogativamente. Para Felipão, o resultado pode ser explicado de maneira simples. O time está ansioso demais e, por conta disso, erra em excesso. Esse problema, segundo ele, só será corrigido com o tempo. ?As vezes, o tempo é o melhor remédio?, argumentou. Felipão garante que os jogadores não estão amedrontados. ?O time não estão com medo. Senti que a equipe está errando bolas que não erraria se fosse em uma situação diferente. Tivemos quatro ou cinco chances para marcar no primeiro tempo, mas nessas horas, o time se mostrou um pouquinho ansioso, sentiu um pouco demais a pressão?, explicou. ?No momento em que conseguirmos organizar a equipe, e sair na frente para poder jogar no erro do adversário - coisa que não estamos conseguindo fazer nos últimos jogos - tenho certeza que vamos melhorar?, disse. O treinador chamou para sí a responsabilidade, mas lembrou que os jogadores também tiveram sua parcela de culpa. ?A maior responsabilidade é minha, que sou o responsável pela escalação, mas nós erramos no posicionamento em uma bola parada ( que resultou no gol mexicano) e não tivemos um aproveitamento melhor nas chances que criamos?, afirmou.