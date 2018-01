Felipão assume Portugal com otimismo O técnico Luiz Felipe Scolari chegou otimista nesta segunda-feira a Lisboa para iniciar os trabalhos de treinador da seleção de Portugal. Antes de fazer a sua estréia diante da Itália, no dia 12 de fevereiro, o técnico pediu calma e tempo para organizar seus primeiros dias à frente da equipe nacional. ?Vamos começar um processo de trabalho e espero que seja muito proveitoso para todos. Vamos incorporar algumas técnicas e colocá-las em prática para alcançarmos nosso objetivo no futuro?, disse. Segundo o treinador, a comissão técnica deve iniciar a elaboração de um calendário de amistosos da seleção portuguesa para 2003 já nesta terça-feira. ?Dentro de 30 dias diremos quem serão nossos adversários, o local e as condições. Em seguida, trataremos da convocação, o tempo de trabalho e as viagens?, explicou.