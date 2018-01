Felipão barra Romário e chama Tinga O técnico Luiz Felipe Scolari surpreendeu ao apresentar nesta terça-feira de manhã, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro, a lista dos nove jogadores que atuam no Brasil, convocados para o amistoso contra o Panamá (no dia 9, em Curitiba) e para a partida contra o Paraguai (no dia 15, em Porto Alegre), pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Numa espécie de retaliação, Felipão não chamou o atacante Romário. O jogador pediu dispensa da Copa América dizendo que iria fazer uma cirurgia oftalmológica. O treinador o dispensou, mas alguns dias depois, soube que o atacante iria com o Vasco para amistosos no México. Foi barrado. Em compensação Felipão, trouxe de volta o meia Leonardo (São Paulo), que havia recusado a tarja de capitão e chegou a abandonar a seleção no tempo de Wanderley Luxemburgo. Além disso, convocou o meio-campista Tinga, do Grêmio. A lista dos nove jogadores é a seguinte: o goleiro Marcos (Palmeiras); lateral-direito Belletti (São Paulo), os zagueiros Juan (Flamengo), Cris (Cruzeiro); os meio-campistas Tinga (Grêmio), Leonardo (São Paulo), Juninho Paulista (Vasco), e os atacantes Euller (Vasco) e Edílson (Flamengo. Já haviam sido convocados 13 "estrangeiros": Dida (Milan), Cafu (Roma), Lúcio (Bayer Leverkusen), Roque Júnior (Milan), Roberto Carlos (Real Madrid), Júnior (Parma), Vampeta (PSG), Eduardo Costa (Bordeaux), Alex (Parma), Rivaldo (Barcelona), Denílson (Betis), Elber (Bayern de Munique) e Marcelinho Paraíba (Hertha Berlin). Pela programação feita pela Comissão Técnica, os convocados deverão se apresentar no dia 7, em Curitiba. A equipe ficará treinando no CT do Atlético Paranaense até o dia 14, quando seguirá para Porto Alegre.