Felipão chama Figo para jogo com o Egito Luis Figo, agora da Inter de Milão, foi convocado pelo técnico da seleção portuguesa, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, para o amistoso de quarta entre Portugal e Egito, em Ponta Delgada, nos Açores. Felipão disse confiar no sucesso do ex-jogador do Real Madri não só na seleção da Portugal como no futebol italiano, onde fará sua primeira temporada.