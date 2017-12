Felipão chega para a convocação O novo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, chegou há pouco, às 10h10, ao hotel Meridien, no Rio de Janeiro, onde logo mais às 11 horas, anuncia a lista dos jogadores convocados para o jogo do Brasil com o Uruguai, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias da Copa de 2002. Scolari chegou ao hotel no carro do coordenador-técnico da seleção, Antônio Lopes. Ao contrário de seus antecessores, que chamaram dezenas de atletas enquanto estiveram comandando o time do Brasil, Scolari antecipou que pretende, ao longo de sua trajetória no cargo, trabalhar com um grupo base formado por "30 ou 32" jogadores.