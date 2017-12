Felipão coloca a Espanha entre as favoritas ao título O técnico da seleção de Portugal, o brasileiro Luis Felipe Scolari, declarou, nesta sexta-feira, que considera a seleção da Espanha uma das favoritas à conquista da Copa do Mundo. Felipão levou em conta os jogos da primeira rodada da primeira fase e, durante entrevista coletiva após um treino de reconhecimento do estádio de Frankfurt - onde jogarão contra o Irã, neste sábado -, rasgou elogios aos espanhóis. "A Espanha foi uma das seleções que mais se destacaram na primeira rodada da Copa, com uma participação excelente na partida contra a Ucrânia. É uma das grandes candidatas ao título, junto com Inglaterra, Brasil e República Checa", afirmou Felipão. Apesar de não considerar o seu time como um dos favoritos, o treinador busca mais uma vitória para manter Portugal vivo na competição. Com a vitória sobre Angola na estréia, os portugueses lideram o grupo D, com três pontos, ao lado do México.