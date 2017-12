Felipão coloca Rivaldo no ataque O técnico Luiz Felipe Scolari parece que resolveu atender os pedidos de Rivaldo e decidiu escalá-lo no ataque. Pelo menos, é com essa formação que a seleção brasileira foi escalada no treino coletivo que está sendo realizado na manhã deste sábado, no centro de treinamento do Atlético-PR, em Curitiba. Para atuar ao lado do jogador do Barcelona na frente, Felipão optou por Edílson, do Flamengo. O Brasil está se preparando para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Na sexta-feira, Rivaldo tinha admitido que seu rendimento seria melhor na seleção se ele pudesse jogar como atua normalmente no Barcelona: sem obrigação de marcar e livre para fazer os gols. Outra novidade da seleção no treino coletivo foi a escalação de Belletti na lateral direita. O jogador do São Paulo não tinha participado do amistoso contra o Panamá por estar contundido, dando seu lugar a Alessandro. Agora, parece que retomou a posição de titular. O resto do time é o mesmo que goleou os panamenhos na última quinta-feira.