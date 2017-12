Felipão com olhos só para Portugal Mal a Seleção Brasileira perdeu para o Equador, jornalistas que estavam em Quito comentavam sobre a possibilidade de volta de Luiz Felipe Scolari. Só que pelo menos com esse problema Parreira não precisa se preocupar. Em Queijas, município vizinho de Lisboa, no Centro Técnico de Futebol da Seleção Portuguesa, o treinador falou à Agência Estado por telefone. E não poderia ser mais claro. "Eu não sou estepe do Parreira. Não largo a Seleção Portuguesa até o final da Copa de 2006. Não há menor possibilidade." Não quer ser a sombra de Parreira. Pentacampeão do mundo, recuperou a auto-estima do futebol português com o vice-campeonato europeu e a liderança disparada e invicta no Grupo 3 das Eliminatórias Européias. "Acompanho a Seleção Brasileira, mas estou com a cabeça em Portugal. Daqui eu não saio." Sereno, falou também sobre o seqüestro da mãe de Robinho, a morte de Serginho, as pazes que fez com o prefeito eleito José Serra e de ter indicado seu ex-desafeto Vanderlei Luxemburgo a clubes portugueses. Agência Estado - Você assumiria a Seleção se o Brasil continuar a jogar mal e o Parreira sair? Luiz Felipe Scolari - Não. Estou preocupado com Portugal. Mas quero dizer que apoio o Parreira. Seu trabalho está encaminhado. As críticas dos jornalistas são exageradas, precipitadas. O Brasil perdeu apenas um jogo, para o Equador em Quito. O que interessa é classificar para a Copa. E o Parreira classificará o Brasil. AE - Mas você será uma ameaça a Parreira durante todas as Eliminatórias... Felipão - (interrompendo) Não. Não sou estepe para o Parreira. Não largo a Seleção Portuguesa até o final da Copa de 2006. Não há a menor possibilidade. Tenho uma responsabilidade muito grande com o que está acontecendo com o futebol português. Se der tudo errado, o Brasil tem pelo menos dez treinadores capacitados para o cargo trabalhando por aí que podem assumir. Eu, não. AE - Não tem vontade por quê? Felipão - Porque minha colaboração eu dei quando foi mais preciso. Assumi a Seleção quando ninguém queria. Havia o medo de não classificar para a Copa. Agora, não. Está tudo indo bem. A Seleção está em ótimas mãos com o Parreira. As críticas são injustas. Quero reencontrar a Seleção Brasileira, se Deus quiser, na Copa de 2006. AE - Depois de quase dois anos já dá para definir o que você fez com Portugal, que passou a conseguir resultados significativos? Felipão - Bons jogadores Portugal sempre teve. O que faltava era plano de trabalho, organização, meta, ter um objetivo definido. Depois da ótima campanha na Eurocopa com o inédito vice, queremos nos classificar para o Mundial. Se conseguirmos será outra façanha. Portugal só foi três vezes em 17 Copas do Mundo. Nunca em dois Mundiais seguidos. Foi em 66, 86 e 2002. Queremos agora 2006. E estamos bem encaminhados. AE - Parece que você tem uma novidade, Portugal pode ficar ainda mais forte... Felipão - É verdade. Vou conversar com o Figo e há a possibilidade de ele voltar a jogar por Portugal. Quando ele se afastou, me disse que estava cansado de sempre ser responsabilizado pelas derrotas. E que precisava dar mais atenção ao Real Madrid, até por estar no final de contrato. Agora, passados cinco meses, acredito que ele possa mudar de idéia. Viramos amigos. Quero tê-lo de volta. AE - O que pode dizer do seqüestro da mãe do Robinho? Felipão - Lamento muito. Faço até um apelo para que quem está com a mãe do Robinho a deixe voltar para a família. O menino não merece isso o que está vivendo. AE - Você acha que os jogadores devem mudar seu comportamento depois desse seqüestro? Felipão - Não. O Brasil tem gente muito boa. O que acontece é que as leis deveriam ser mais rígidas, como são na Europa. O problema é o pessoal da caneta que faz as leis brasileiras. Ninguém precisa mudar o seu comportamento por causa desses bandidos. O povo brasileiro é bom de coração. AE - Chegou a uma conclusão sobre a morte do Serginho? Felipão - Cheguei: os jogadores precisam de exames mais detalhados. A onda de mortes nos últimos tempos no futebol tem de ser contida. A ciência evolui e precisa acompanhar os excessos de jogos e de exercícios a que os atletas se submetem. Não dá mais para aceitar que esses jovens morram nos gramados. AE - Você soube da vitória de José Serra na prefeitura de São Paulo? Fizeram as pazes? Felipão - Tivemos problemas quando cheguei ao Palmeiras. Ele não me conhecia e me criticou, eu respondi. Foi uma briga de palmeirenses querendo o melhor para o clube de que gostamos. Porque o Serra pode gostar no máximo tanto quanto eu do Palmeiras. Mais, não. Mas nossas divergências acabaram. Ficou feliz com a Libertadores e Mercosul que ganhei com o Palmeiras. Agora sei que é um bom homem e tomara que faça um ótimo trabalho em São Paulo. Se precisar de mim para qualquer coisa, basta me chamar. AE - Você sente que está abrindo espaço para treinadores brasileiros na Europa? Felipão - Sim. Estou mostrando que somos competentes para dirigir clubes europeus. O Casimiro já está no Nacional da Ilha da Madeira. Agora estou recomendando o Vanderlei Luxemburgo para os clubes daqui. Ele é um vencedor e tem tudo para dar certo na Europa. Tem o meu aval. AE - Você tem propostas do Barcelona e do Real Madrid? Felipão - Não fui para o Barcelona em 2001 porque não quis. Preferi ficar no Cruzeiro, até porque não poderia exigir financeiramente um bom salário. Agora não tenho convite nenhum. Tive do Tottenham, mas recusei. Queriam formar uma equipe com 15 milhões (R$ 54 milhões) enquanto os outros clubes ingleses gastam 100 milhões (R$ 360 milhões). Milagre ainda eu não faço.