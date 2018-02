Felipão começa a ser testado no sábado A revolução que Felipão fez em Porugal começará a ser testada para valer sábado, quando a seleção entrará em campo para enfrentar a Grécia na abertura da Eurocopa. Os resultados nos amistosos de preparação para o torneio não foram os esperados, mas a Federação Portuguesa só fará seu julgamento sobre o trabalho do treinador brasileiro depois da competição. Se o time for bem, ele ficará até a Copa do Mundo. Caso contrário, não terá seu contrato renovado. No grupo de 23 jogadores convocados para a Eurocopa, há apenas 10 que estiveram na fracassada campanha na Copa do Mundo - Portugal caiu na primeira fase, eliminada por Coréia do Sul e Estados Unidos. Entre os veteranos, há três em busca da glória que só alcançaram como juniores, na conquista do Mundial de 1991: o zagueiro Fernando Couto e os meias Luís Figo e Rui Costa. Felipão incluiu em sua "família portuguesa" jovens talentosos como Simão Sabrosa, Hélder Postiga e Cristiano Ronaldo. E desafiou a opinião pública ao convocar um jogador nascido no Brasil - o meia Deco, do Porto - e deixar fora o experiente goleiro Vítor Baía, também do Porto. Sua resistência em chamar o goleiro campeão europeu provocou em Portugal uma polêmica semelhante à que houve no Brasil quando ele se recusava a convocar Romário. E lhe rendeu algumas inimizades. "Sei que tem gente que não vai com a minha cara, mas ninguém vai me dizer o que tenho que fazer", afirmou o treinador, que em Portugal foi apelidado de ?Sargento Scolari". Em 16 jogos sob seu comando, Portugal ganhou oito, empatou cinco e perdeu três. Mas a única vitória contra um adversário de prestígio foi diante do Brasil. As outras foram contra seleções de segundo ou terceiro escalão, como Bolívia, Cazaquistão, Albânia, Kuwait e Lituânia. E o mais preocupante: em sete confrontos contra equipes classificadas para a Eurocopa, Portugal não venceu. Foram duas derrotas para a Itália, uma para a Espanha e empates contra Holanda, Inglaterra, Grécia e Suécia. O desafio de Luiz Felipe Scolari é transformar Portugal num time guerreiro, que jogue com a faca nos dentes. "Técnica os portugueses têm de sobra. O que quero é que eles desenvolvam um espírito competitivo. Meu objetivo é levar o time pelo menos até as semifinais."