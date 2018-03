Felipão como candidato a técnico do Chelsea, diz jornal

O técnico Luiz Felipe Scolari, campeão da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil e atualmente na seleção portuguesa, é um dos cotados a assumir o Chelsea, informou hoje a rede britânica BBC. Além de Felipão, outros nomes com mais força são o galês Mark Hughes, que comanda o Blackburn Rovers, e o italiano Roberto Mancini, de saída da Inter de Milão. A lista de cotados para o cargo do israelense Avram Grant, demitido semana passada pelos maus resultados, inclui ainda os holandeses Guus Hiddink, da seleção russa, e Frank Rijkaard, que deixou o Barcelona, e o sueco Sven-Goran Eriksson, que treinou o Manchester City na temporada e pode ser anunciado no México. Segundo o editor de esportes da BBC, Mihir Bose, a inclinação do Chelsea por nomes como Hughes, Mancini e Scolari se deve ao desejo da diretoria de tornar o clube mais popular entre o público em geral. Scolari, que anuncia nesta quarta-feira, os convocados de Portugal para a Eurocopa da 2008, também seria alvo do Manchester City para a próxima temporada. Mancini deixou a Inter de Milão após levar o clube a mais um título italiano, enquanto Hugues vem impressionando à frente do Blackburn - no último Inglês, a equipe terminou na sétima posição.