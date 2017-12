Felipão confirma a presença de Deco na estréia da Copa O treinador da seleção de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, tranqüilizou os torcedores ao confirmar, nesta sexta-feira, a presença do meia Deco na estréia na Copa do Mundo contra Angola, no próximo domingo, em Colônia. "Como ainda temos um dia para a recuperação, esperamos que Deco possa jogar normalmente", disse Felipão, durante a entrevista coletiva na concentração portuguesa, em Marienfeld (Alemanha). O jogador, que é brasileiro naturalizado português, sofreu uma lesão no pé esquerdo durante o treinamento de quinta e, de acordo com os médicos da seleção, não jogaria se a partida fosse nesta sexta. A preocupação em garantir que Deco jogue no domingo é tamanha que o meia ficará em repouso total. Outro ponto muito abordado por Felipão na coletiva foi as atitudes intempestivas do atacante Cristiano Ronaldo dentro de campo. Procurando defender o seu jogador, que já foi expulso de algumas partidas importantes no passado, o técnico cobrou uma postura maior da imprensa com relação ao árbitros. "Vocês (jornalistas) também precisam cobrar dos árbitros mais rigor com os que fazem faltas em Ronaldo. Ele fica nervoso porque recebe muitas faltas. Se o Parreira pede proteção ao Ronaldinho Gaúcho no Brasil, o mesmo deve acontecer com o Cristiano Ronaldo", afirmou.