Felipão confirma Figo, mas poupa cinco contra o México O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou nesta terça-feira que irá poupar cinco titulares de Portugal para o jogo que decide o primeiro lugar do Grupo D, contra o México, nesta quarta-feira, em Gelsenkirchen. Nuno Valente, Costinha, Deco, Pauleta e Cristiano Ronaldo não estarão em campo, por já terem um cartão amarelo na competição. Um novo cartão contra o México provocaria a suspensão dos jogadores nas oitavas-de-final. Contrariando a expectativa inicial, Felipão confirmou a presença do capitão Luis Figo como titular. "Tenho 23 atletas no grupo, sendo três goleiros. Já vou poupar cinco, então terei apenas 15 jogadores para o jogo contra o México. Por isso não vou poder poupar todos os que eu gostaria." O excesso de cartões recebidos, aliás, foi motivo de reclamação do treinador, durante a entrevista coletiva de imprensa concedida logo depois do treino. "O critério da arbitragem não tem sido o mesmo. Nossos jogadores têm tomado cartões em jogadas que contra outros times não são repreendidas com tanto rigor. Temos sofrido com a forte marcação, e os números mostram isso. O Figo é o jogador que mais sofreu faltas até o momento, segundo a Fifa." Sobre o adversário, Felipão disse que o México é o adversário mais perigoso da primeira fase, pois, apesar de mais baixo que os rivais anteriores, Angola e Irã, tem jogadores bem mais rápidos.