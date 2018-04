Felipão convoca brasileiro Pepe para seleção de Portugal

O zagueiro do Real Madrid Pepe pode estrear pela seleção de Portugal após ter sido convocado nesta quinta-feira pelo técnico Luiz Felipe Scolari para os jogos contra Armênia e Finlândia, pelas eliminatórias da Eurocopa de 2008. O jogador nascido no Brasil, que recentemente conseguiu a cidadania portuguesa, tinha a estréia prevista para setembro, mas foi cortado da seleção devido a uma lesão na coxa que o deixou afastado dos gramados por dois meses. Felipão chamou 21 jogadores para as partidas contra Armênia, em 17 de novembro, e Finlândia, quatro dias depois. Também está na lista o meia do Valencia Manuel Fernandes, que foi convocado pela primeira vez desde março de 2005. O técnico brasileiro não estará em campo no jogo com a Armênia para cumprir o terceiro e último jogo da suspensão imposta pela Uefa, após uma tentativa de agressão ao jogador sérvio Ivica Dragutinovic, em 12 de setembro. O assistente Flávio Murtosa estará à frente da equipe. Portugal está em segundo lugar no Grupo A das eliminatórias da Euro, um ponto atrás da líder Polônia e três à frente de Sérvia e Finlândia. Os dois primeiros colocados da chave avançam para a Eurocopa. Veja a lista de convocados: Goleiros: Ricardo Pereira (Betis) e Quim Silva (Benfica) Defensores: Miguel Monteiro (Valencia), Jose Bosingwa; (Porto), Jorge Ribeiro (Boavista), Ricardo Carvalho (Chelsea), Fernando Meira (VfB Stuttgart), Pepe (Real Madrid), Tonel (Sporting), Bruno Alves (Porto), Marco Caneira (Valencia); Meio-campistas: Raul Meirelos (Porto), Miguel Veloso (Sporting), Manuel Fernandes (Valencia), Maniche Ribeiro (Atlético de Madri); Atacantes: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Simão Sabrosa (Atlético de Madri), Ricardo Quaresma (Porto), Nuno Gomes (Benfica), Hugo Almeida (Werder Bremen), Ariza Makukula (Maritimo)