Felipão convoca Deco e Pepe para Eurocopa

O brasileiro Luiz Felipe Scolari, técnico de Portugal, divulgou nesta segunda-feira, a relação dos 23 convocados para a disputa a Eurocopa deste ano na Suíça e na Áustria e incluiu os brasileiros naturalizados portugueses Pepe, do Real Madrid, e Deco, do Barcelona. O atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, é outro destaque da lista, enquanto o volante Maniche, do Chelsea, é a principal ausência. A seleção de Portugal é a atual vice-campeã da Eurocopa. Em 2004, perdeu para a Grécia na decisão. A lista dos 23 convocados por Felipão é a seguinte: Goleiros: Ricardo (Bétis), Quim (Benfica) e Rui Patrício(Sporting) Defensores: PEPE (REAL MADRID), Miguel (Valencia), Bosingwa e Bruno Alves (Porto), Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho (Chelsea), Fernando Meira (Stuttgart) e Jorge Ribeiro (Boavista) Meias: DECO (BARCELONA), Simão (Atlético de Madrid), Cristiano Ronaldo e Nani (Manchester United), Petit (Benfica), Raul Meireles e Ricardo Quaresma (Porto) e João Moutinho e Miguel Veloso (Sporting) Atacantes: Nuno Gomes (Benfica), Hélder Postiga (Panathinaikos) e HugoAlmeida (Werder Bremen)