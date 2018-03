Felipão convoca Figo para a seleção O meia-atacante Luis Figo, do Real Madrid, foi convocado nesta quinta-feira pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a seleção de Portugal, que no próximo dia 4 de junho enfrenta a Eslováquia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Alemanha. Figo não era convocado desde junho do ano passado, quando anunciou que não iria mais vestir a camisa da seleção. O jogador do Real foi chamado também para o jogo contra a Estônia, marcada para o dia 8 de junho. Veja a lista de convocados: Goleiros: Quim (Benfica) e Ricardo (Sporting) Defensores: Fernando Meira (Stuttgart), Jorge Ribeiro (Dínamo Moscou), Miguel (Benfica), Nuno Valente (Porto), Ricardo Carvalho (Chelsea) e Ricardo Costa (Porto). Meio-campistas: Alex (Guimarães), Frechaut (Dínamo Moscou), Petit (Benfica), Costinha (Porto), Manuel Fernandes (Benfica), Maniche (Porto) e Tiago (Chelsea). Atacantes: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Hélder Postiga (Porto), Luís Boa Morte (Fulham), Quaresma (Porto), Simão (Benfica), Pauleta (Paris SG) e Nuno Gomes (Benfica).