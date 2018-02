Felipão convoca força total para eliminatórias da Euro 2008 O brasileiro Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção portuguesa, anunciou nesta quinta-feira os convocados para os jogos contra Bélgica e Sérvia, pelo Grupo 1 das eliminatórias à Eurocopa de 2008, nos próximos dias 24 e 28, respectivamente. Felipão chamou o que considera sua força máxima para as partidas, incluindo o meia brasileiro naturalizado Deco, do Barcelona, e o atacante Cristiano Ronaldo, que vive grande fase no Manchester United. Por outro lado, ele não convocou o goleiro Quim, do Benfica, que está machucado. Outro desfalque certo, pelo menos para a partida contra os belgas, é o atacante Simão Sabrosa, do Benfica, que está suspenso. Lista completa de convocados: Goleiros - Ricardo (Sporting de Lisboa-POR) e Daniel Fernandes (PAOK Salônica-GRE). Defensores - Miguel (Valencia-ESP), Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho (Chelsea-ING), Jorge Andrade (La Coruña-ESP), Fernando Meira (Stuttgart-ALE), Manuel da Costa (PSV Eindhoven-HOL) e Caneira (Sporting de Lisboa-POR). Meias - Petit (Benfica-POR), Raul Meireles (Porto-POR), Tiago (Lyon-FRA), João Moutinho (Sporting de Lisboa-POR), Deco (Barcelona-ESP) e Hugo Viana (Valencia-ESP). Atacantes - Cristiano Ronaldo (Manchester United-ING), Simão (Benfica-POR), Ricardo Quaresma (Porto-POR), Nani (Sporting de Lisboa-POR), Nuno Gomes (Benfica-POR), Hélder Postiga (Porto-POR) e Hugo Almeida (Werder Bremen-ALE).