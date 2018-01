Felipão convoca novidades para amistoso O técnico Luiz Felipe Scolari convocou nesta sexta-feira 22 jogadores para defenderem a seleção de Portugal no amistoso de quarta-feira com a Holanda. As novidades são os meias Hugo Viana, do Newcastle, e Tiago, do Benfica, que estavam no time sub-21. Deco, do Porto, foi chamado novamente, assim como estão confirmados Figo e Rui Costa.